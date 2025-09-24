Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı masaj salonuna düzenlenen polis operasyonunda fuhuş yapıldığı tespit edilirken, iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili iş yeri çalışanları S.M. (28), H.G. (30) ve iş yeri sahibi K.İ. (26) polis ekiplerince yakalanarak haklarında tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, başka bir çalışmada, fuhuş yapıldığı belirlenen diğer bir masaj salonuna cumhuriyet savcısı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Aramada şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. İş yeri çalışanları Ç.L.B. (30), A.Ç. (30) ve iş yeri sahibi İ.B. (41) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.