Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Programı öğrencileri TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda TRT Özel Ödülü’nü kazandı.

Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Programı öğrencileri, “Ön Yargıları Sollayıp Geçti” haber çalışmasıyla TRT’nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında haber yayıncılığı / video haber kategorisinde TRT Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

TRT tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

TRT tarafından 10 yıldır iletişim fakülteleri kapsamında hayata geçirilen yarışma, bu yıl ilk kez meslek yüksekokullarını dahil ederek, önlisans programı iletişim öğrencilerinin de başvuruda bulunmasına izin verdi.

139 üniversiteden 2 bin 431 projenin yer aldığı yarışmada; 178 finalist arasında sadece 2 önlisans programı finalisti bulunurken, Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Ön Lisans Programı iletişim fakültelerini geride bırakarak ödül almaya hak kazandı.

Sudenur Dumlu, Arzu Neriman Çelik ve Rabia Güler’in, Öğr. Gör. Ali Aşır danışmanlığında hazırladıkları proje TRT Özel Ödülü’nü Hitit Üniversitesine getirdi.

Haber, “Kadından şoför olur mu?” diyenlere inat direksiyon başındaki bir kadının her gün yüzlerce insanı güvenle taşıma hikayesini konu alıyor.

Toplumsal önyargılara meydan okuyan çalışma, kadınların her alanda başarıyla yer alabileceğini etkileyici bir biçimde gözler önüne seriyor.