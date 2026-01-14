AK Parti Belediye Meclis Üyesi Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel'in kayınpederi Mehmet Güler (84) vefat etti.
Havva Keskinel, Nezahat Küyükoğlu, Hüseyin Güler ve Mustafa Güler'in babası İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Güler hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 14 Ocak Çarşamba günü İskilip Şeyhyavsi Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gülbaba Mezarlığı’nda defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar