Diş Teknisyeni Ahmet Mehmet Kılınçkıran (83) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Diş Hekimi Lütfi Kılınçkıran Yasemin Kuzu ve Halil Kılınçkıran’ın babaları, Kenan Kuzu ve Fatma Kılınçkıran’ın kayınpederi, merhum Mustafa Kılınçkıran, Melahat Karaman ve Güldane Tuna’nın kardeşleri, Şakir Keskin, merhum Zakir Keskin ve Belediye’den emekli Leman Keskin’in enişteleri olan Mehmet Kılınçkıran’ın cenazesi 30 Kasım Pazar günü Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.