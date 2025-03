Badminton’da Mehmetcan Töremiş yine kürsüye ambargo koydu.

Töremiş Ankana’da yapılan 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında üç madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

1-5 Mart tarihleri arasında Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında 51 il 137 kulüpten 460 sporcu mücadele etti.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor kulübünden Mehmetcan Töremiş tek erkekler kategorisinde ve çift erkeklerde Türk Telekomspor kulübünden Gökay Göl ile birlikte Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Mehmetcan Töremiş ayrıca şampiyona boyunca sergilediği üstün performans ve oyun tekniğiyle “Şampiyonanın En Teknik Oyuncusu” seçilerek başarısını taçlandırdı. Bu ödül, onun badminton sporundaki yeteneğini, çalışkanlığını ve azmini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kulüp Başkanı Barış Boyar bu anlamlı başarının sadece spor kulübünün ilçe için değil aynı zamanda badminton sporuna gönül veren tüm gençler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek ‘Sporcumuz Mehmet Can Töremiş’i yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Onun bu büyük başarısında emeği geçen, her daim yanında olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailesine, sporcularımızın gelişimi için gece gündüz çalışan antrenörümüz Eren Murat Güngör’e çok teşekkür ediyorum.

Boyar spora ve sporcuya verdikleri destek ile her zaman yanlarında olan milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a şahsı ve ekibine adına teşekkür etti. Barış Boyar, Badminton branşında ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızın nice şampiyonluklar yaşaması en büyük temennimizdir. Mehmet Can Töremiş’in bu başarılarının katlanarak devam etmesini diliyor, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü olarak spora gönül vermiş tüm gençlerimize her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum’ dedi.