Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası milli takımında Çorum’dan iki sporcu mücadele edecek.
57 kiloda Çorum Belediyespor’dan Bekir Keser ve 125 kiloda Ankara TEDAŞspor adına mücadele eden Çorumlu Efe Anıl Gül milli mayoyu giyecek.
8-14 Mart tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak olan U 23 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonasında milli takımda 57 kiloda Çorum Belediyespor’dan Bekir Keser forma giyerken 125 kiloda ise Tedaşspor’da güreş yaşantısını sürdüren Efe Anıl Al milli takımda madalya mücadelesi verecek.
Editör: Çorum Hakimiyet