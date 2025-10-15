Çorum 'un Osmancık ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüşte, Alparslan Türkeş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar çeşitli dövizlerle ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdü.

Katılımcılar, farkındalık mesajları taşıyan dövizlerin yanı sıra "Kanser sorunumuz olmasın, kontrol amacınız olsun" yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşün ardından grup, Osmancık Belediyesi önünde kurulan bilgilendirme standını ziyaret etti.

Osmancık İlçe Sağlık Müdürü Neziha Gökkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinin Türkiye’de en sık görülen ve ölüm oranı yüksek kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Gökkaya, "Erken teşhisle yaşam şansı yüzde 98'lere kadar çıkabiliyor. Bu nedenle 20 yaşından itibaren kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, klinik meme muayenelerini düzenli aralıklarla yaptırmalarını ve 40-69 yaş arası kadınların iki yılda bir mamografi çektirmelerini kuvvetle öneriyoruz." dedi.

Yürüyüşe Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.