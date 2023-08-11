HURŞİT BOZKURT
İl Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’ne emrine görevlendirilen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser Çorum’a veda etti.
Mehmet Gülser için protokol tarafından veda yemeği verildi.
Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve Müftü Muharrem Biçer katıldı.
Mehmet Gülser için bugün de Emniyet Müdürlüğü önünde veda töreni düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü önünde personelleriyle vedalaşan Mehmet Gülser için telsizlerden anons geçildi.
Yeni Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın ise Pazartesi günü görevine başlayacağı öğrenildi.