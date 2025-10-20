Kadınlar Voleybol 2. liginde iki temsilcimiz Trabzon’dan puansız döndü.

Çorum Arenaspor, Beşikdüzü deplasmanında Çorum Voleybol ise grup lideri Bordo Mavi61’e Trabzon’da 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattılar.

Ligde ilk iki maçını kazanarak üst sıralar için morallenen Çorum Arenaspor takımı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Beşikdüzü takımı ile Beşikdüzü Spor Salonunda karşılaştı. Ev sahibi takım temsilcimiz önünde maça etkili başladı ve ilk sette fazla zorlanmadan 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de Çorum Arenaspor maça ortak olacak direnci gösteremedi ve Beşikdüzü takımı hücumdaki etkili oyunu ise bu seti de 25-18 aldı ve 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Arenaspor yine beklentilerin uzağında kaldı ve Beşikdüzü takımı seti 25-19 maçı da 3-0 alarak dört maçta 9 puanla üçüncü sıraya yükselirken Arenaspor ise 6 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Çorum Voleybol Yomra Spor Salonunda grubun namağlup lideri Semt Asansör Bordo Mavi61 takımı ile karşılaştı. Güçlü rakibi önünde varlık gösteremeyen temsilcimiz 25-9, 25-12 ve 25-9’luk setlerle 3-0 yenildi ve haftayı puansız kapattı.

Bordo Mavi takımı dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak 12 puanla liderliğini sürdürürken Çorum Voleybol ise 3 puanda kaldı ve sekizini sırada haftayı tamamladı.