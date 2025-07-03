Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Merve Peker Avrupa Şampiyonu oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen SU-DS Avrupa Şampiyonası Down Masa Tenisi milli takımında mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Merve Peker Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk milli takımı antrenörler Fatma Yütük ve Semh Yenihayat yönetiminde Merve Peker ve Özgenur Kurşun’dan oluşan kadrosu ile eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında İngiltere’yi 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada erkek milli takımı ise final maçında kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın: ‘Özel sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bu anlamlı başarı hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Şampiyonada yer alan tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum. “Masa Tenisi Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması Ülkemizde Engelli Sporuna verilen değer , yapıla. Yatırım en büyük göstergesidir’ dedi.