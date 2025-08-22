Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2025 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 12 bin 350 oldu.

Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 92, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 96’ya ulaştı. Yük trafiği ise Temmuz ayında toplamda 99 bin 645 ton oldu.

Ocak – Temmuz arası 7 aylık dönemde ise Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği 89 bin708, uçak trafiği 728, yük trafiği de 824 ton olarak gerçekleşti.