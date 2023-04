HURŞİT BOZKURT

Çorum Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenledi.

Adliye önünde gerçekleşen törene AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve avukatlar katıldı.

Törende konuşma yapan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, avukatların sorunlarının çözümü için henüz somut bir adım atılmadığını belirterek, “Mesleğimizin, geçtiğimiz yıl “Avukatlar Günü’nü kutla(ya)mıyoruz” dememize sebep olan sorunlarının çözümü için henüz somut bir tek adım atılamamışken, mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan çok büyük afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş, 10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında dahi , başta deprem bölgesi olmak üzere, vatandaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlar olmaya devam edecektir. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Depremden etkilenen tüm meslektaşlarının avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Turan Kalıpcı, “ Mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının çözümü ancak bir savunma reformu gerçekleşebilecek olup bu savunma reformu gerçekleşebilmek için TBB’nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir” diye konuştu.

Savunma makamının, tüm olumsuz koşullara rağmen vatandaşların yanında yer alacağını ifade eden Kalıpcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer alacaktır. Avukatlarımız hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada, derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, Türk milletine her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilincindeyiz. Acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak, her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar, kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Umudumuzu asla kaybetmeden ve tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Gününü kutluyoruz.”