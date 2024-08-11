Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları araç TEKNOFEST finallerine katılmak üzere yola çıktı.

Çorum Gençlik Merkezi’nin de katkılarıyla hazırlamış olduğu araç İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin ve öğretmenlerin katılımıyla TEKNOFEST finallerine yolcu edildi.

KÜÇÜKAHISKALI: AMACIMIZ TEKNOFEST’TE DERECE ELDE ETMEK

Okul bünyesinde 2023 yılında kurulan Industry 5.0 Robot Takımının hazırladığı elektrikli otomobil hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı, aracın 400 kilometre gittiğini, bütün aks araç kontrol sisteminin yerli üretim olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin danışman öğretmenlerimizin gece gündüz demeden 10 aylık çalışması sonucu yapıldı. Amacımız TEKNOFEST’te de derece elde etmek” dedi.

Elektrikli araç 12-17 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek TEKNOFEST’te yarışacak.