Atletizm’de Metehan Özünal’dan iki Türkiye ikinciliği.

Bursa’da 7-8 Şubat tarihleri arasında yapılan U 16 Nejat Kök Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında piste çıkan Metehan Özünal 200 ve 300 metre yarışlarında iki gümüş madalya kazanmayı başardı.

Antrenörü Onur Çağlan ile birlikte Türkiye Salon Atletizm Şampiiyonasında ilk gün 200 metre koşan Metehan Özünal 44 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar sonunda Bursa’dan Muhammet Esad Ayna’nın 23.07’lik derecesinin ardından 24.14’lük derecesi ile ikinci olarak ilk gümüş madalyasını kazandı.

İkinci gün yarışlarında ise Metehan Özünal 300 metre yarışında da zorlu rakipleri arasından ikinci olarak kürsüye çıktı ve ikinci gümüş madalyasını kazandı. Antrenör Onur Çağlan sporcusunu gösterdiği bu performansından dolayı tebrik etti.

Metehan Özünal ile kariyerinin en özen anlarından birini bu şampiyonada yaşadığını ve iki gümüş madalya kazandığını belirterek ‘Gelişmeye mücadele etmeye devam, hedefim milli takım’ dedi.