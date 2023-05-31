YÜKSEL BASAR

Çorum'da bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü Çorum için yine kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgemizin iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi