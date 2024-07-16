Meteoroloji Çorum'un kuzey ve batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu’nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzey ve batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektiği duyuruldu.

Yağışın geçerlilik periyodunun 13.00-20.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.