Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde tehlike oluşturan metruk evin yıkımı gerçekleştirildi.

Oğuzlar Belediyesince yapılan işlemlerin ardından Çeşme Mahallesi'ndeki metruk evin yıkımı yapıldı.

Uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk yapının yıkımın ardından elde edilen odun, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, "Hem çevre güvenliğini sağlıyoruz hem de çıkan malzemeleri değerlendirmeye özen gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.