1942 yılında temelleri atılan ve 83 yıldır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren köklü firma Ekmekçioğlu, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

“Sincap” markasıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda tanınan şirket, yaşadığı ekonomik krizin etkilerini aşmak için yeniden yapılanma sürecine girdi.

Türkiye’nin en köklü kuruyemiş üreticilerinden Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket hakkında geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. için 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanacak.

Bu süreçte konkordatonun başarı şansını değerlendirmek üzere 3 kişiden oluşan bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Kararda, İcra ve İflas Kanunu’nun 294–297. maddeleri kapsamında, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil tüm yasal süreçlerin durdurulmasına hükmedildi.

KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MARKAYDI

1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kurulan firma, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. “Sincap” markasıyla hem Türkiye pazarında hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren şirket, yıllar boyunca kalite, hijyen ve teknolojiye yatırım yaparak üretim gerçekleştirdi.