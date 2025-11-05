Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve yönetim kurulu üyeleri “Hayırlı Günler Komşum” temalı ziyaretlerine devam ediyor.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Partimizin, milletimizin bütün kesimleriyle buluşmayı hedefleyen “derdiniz derdimizdir” anlayışıyla sürdürdüğü bu gönül seferberliğinde, dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, “tasânı dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz” Bu kapsamda, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hem dertlerini dinledik hem de yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin selamlarını ileterek, milletimizin her bir ferdine ulaşmanın, gönül bağı kurmanın gayreti içinde olduk. Nazik misafirperverliklerinden dolayı değerli ailemize teşekkür ediyor, bu gönül köprülerinin Çorum’umuzda ve ülkemiz genelinde daha da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

