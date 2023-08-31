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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol oldu.

Mevcut başkan Yasin Şahin’in aday olmadığı kongrede tek liste halinde seçime giren Orhan Özyol Sungurlu MHP İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Orhan Özyol, burada yaptığı konuşmada bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı teslim aldıklarını ifade ederek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Özyol, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin izinde bayrağımızı Sungurlu’da en üst seviyede taşımak için huzurunuzda and içiyorum.” dedi.

Kongrede MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Yasin Şahin’e plaket takdim etti.

Orhan Özyol Başkanlığındaki MHP Sungurlu ilçe yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Ali Bulut, Aydın Erkaymaz, Coşkun Altuntaş, Duran Baysa, Erhan Kor, Ethem Alaf, Haydar Sarısakaloğlu, Hulusi Muslu, Mustafa Dağaşan, Mustafa Berkay Kırmaz, Kadir Karakaş, Sefa Karslı, Şağban Dağaşan, Uğur Kozan.