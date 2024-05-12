Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu eski ilçe başkanları, Beldeyi Başkanı Muhsin Dere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
MHP eski ilçe başkanları Celal Güngör, Musa Çoksezgin, Seyit Uzel, Adnan Barak, Yusuf Ünsal ve Alaattin Akel, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol'la birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.
MHP'li baskanlar Muhsin Dere’yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Muhsin Dere, "Nazik ziyaretleri ve hoşsohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.