Çorum'da Milliyetçi Hareket Partisi 21 yıl aradan sonra milletvekili çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Vahit Kayrıcı 70 bin oy alarak Çorum'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla ve yavaş yavaş netleşmesiyle MHP'liler 21 yıl aradan sonra vekil çıkarmanın mutluluğunu Gazi Caddesi'nde kutladı.

Türk bayrakları ve MHP bayraklarıyla Gazi Caddesi'nde konvoy yapan MHP'liler gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Konvoya traktör, kepçe, vinç, motosiklet ve kamyonlarla vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.