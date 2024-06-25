Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında Çorum Belediyespor ilk maçında Denizli Cavidilspor’u 3-0 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Nevşehir Gülşehir Spor Salonu’nda oynanan C grubu maçlarında Çorum Belediyespor ilk maçında Denizli Cavidilspor ile karşılaştı.

Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyan çıkartan Midi Erkek voleybol takımı maçı 3-0 kazanarak grupa üç puanla başladı.

Çorum Belediyespor Midi erkek voleybol takımı bugün saat 11’de Turgutlu Belediyespor ile son maçında ise yarın saat 13’de Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu iki maç sonunda grupta ilk iki sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecek.