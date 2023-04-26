FATİH AKBAŞ

Mikrotia Tip 3 (doğuştan kulak yokluğu) hastası olan minik Gökçe Vera’nın tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Gökçe Vera’nın ailesi tüm hayırseverleri Çorum Valiliği onaylı yardım kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Gökçe Vera’nın babası Yasin Vardar, yardım kampanyası sorumlularından Ahmet Oğuzhan Özyurt ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek 2 yaşındaki Gökçe Vera’nın durumu ve kampanya hakkında açıklamalarda bulundu.

Kızının ileride işitme kaybı yaşamaması için mutlaka tedavi olması gerektiğini vurgulayan Yasin Vardar, “Kızımda tıpta Mikrotia Tip 3 olarak dile getirilen doğuştan kulak yokluğu hastalığı var. Buna bağlı olarak da işitme kaybı yaşıyor. Tedavi edilemezse yaşamını işitme engelli olarak sürdürme riski ile karşı karşıya. ABD’de California Ear İnstitute’de tedavi olması lazım. Ancak sadece ameliyat için 105 bin 200 dolar gerekiyor. Ben özel bir işletme güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Maddi olarak bu rakamı karşılama gücüm yok. Bizde Çorum Valiliği’nden izin alarak kızımın tedavi masraflarını karşılamak üzere yardım kampanyası başlattık. Kızımın eksik sesleri duyabilmesi için tüm hayırseverlerden kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz” dedi.