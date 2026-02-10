Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çıplak mesajında, MHP’nin 57 yıllık şanlı mazisiyle Türk siyasetinin onur abidesi olmaya devam ettiğini belirterek, partinin 9 Şubat 1969’da Türk milletinin bağımsızlığına, birliğine, dirliğine ve bekasına adanmış kutlu bir yürüyüş olarak doğduğunu ifade etti.

Alparslan Türkeş’in liderliğinde milletin bağrından çıkan MHP’nin, kurulduğu günden bu yana Türk milletinin sarsılmaz kalesi ve devletin güçlü teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

Çıplak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi; zor zamanlarda sorumluluk alan, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutan, ilkeleriyle yol alan bir siyasi anlayışın temsilcisidir. Yıllar boyunca bedel ödemiş, çile çekmiş; ancak davasından, vatan ve millet sevdasından asla taviz vermemiştir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi; milli birlik ve beraberliğin, Terörsüz Türkiye idealinin, güçlü devlet anlayışının ve Türk-İslam ülküsünün kararlı savunucusudur. Cumhur İttifakı ruhuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümektedir.

1990’lı yıllarda tanışmaktan onur duyduğum milliyetçi-ülkücü camianın, bugün 57. yılında Çorum İl Başkanı olarak hizmetinde bulunmanın gururunu yaşıyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye olan sarsılmaz sadakatimizle, partimizin ilke ve duruşuna bağlı kalarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve milletimize kalıcı eserler bırakacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak; dava arkadaşlarımızla birlikte, ilk günkü inanç ve kararlılıkla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Şehitlerimizin emanetine, milletimizin duasına ve davamızın onuruna layık olma sorumluluğuyla mücadelemiz devam edecektir.

Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm dava büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene.”