Gelecek Partisi Milletvekili Aday Adayı Av. Rumi Bekiroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun mecliste yaptığı açıklamanın, yanlış ve yanlı siyasi hamleleri ile gemi batarken içinde bulunanların çırpınışlarını andırdığını ifade etti.

Milletin feraseti ile AK Parti’nin 14 Mayıs’tan itibaren tarihin tozlu raflarına gömüleceğine inandığını kaydeden Bekiroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da siyasi kaygı ile böyle bir açıklama yaptığını belirtti.

Yaşanan olayları aklıselim olanların hayretle izlediğini kaydeden Bekiroğlu, Cumhur İttifakı yaptığında yasal ve meşru olarak ifade edilenlerin, iş Millet İttifakına geldiğinde ise kötülendiğini ifade etti.

Anayasadaki bazı maddelerin değişikliği ile ilgili çoğunluk sağlamak isteyen AK Parti’nin HDP ile görüştüğünde bu durumun Cumhur İttifakı ve destekçileri tarafından meşru bir görüşme olarak değerlendirildiğini hatta “Mecliste çoğunluğu bulunan bir grupla görüşülmesi doğal” değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydeden Gelecek Partisi Milletvekili Aday Adayı Av. Rumi Bekiroğlu, HDP’in Millet İttifakını destekleyeceğini belirtmesi üzerine ise hain ve terörist ilan edildiğini kaydetti.

“Madem HDP teröristti yöneticileriniz HDP ile görüştüğünde neden sesini çıkarmadın. Ağa babalarınız sınırları açıp teröristleri ülkeye aldığında, hatta çadır mahkemeler kurarak bu teröristleri affettiklerinde neden sesini çıkarmadın? Terör liderleri ile el ele pozlar verilirken neden sesini çıkarmadın? Çıkarmadın mı yoksa çıkaramadın mı? Madem HDP teröristti 20 yıldır iktidardasın neden önlemini alıp gerekeni yapmadın? HDP’liler teröristti neden seçim yardımı yapıyorsun. Yoksa evdekilere değil de sadece dışarıdakilere mi sesin çıkıyor” diyen Bekiroğlu, Beyefendiye yaranmak için boş laflar savuranların önce milletin zekâsı ile dalga geçmeyi bırakıp aynaya bakması gerektiğini dile getirdi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğundakiler tarafından katledildiğini ve şahısların Türkiye’de yargılanması gerekirken dosyanın Arabistan’a gittiğini, Mursi’yi katleden Sisi’nin daha dün diktatör diye anılırken dost olduğunu anlatan Bekiroğlu, “Bu siyasi manevralarda bir talimat var mı onu söyle. Irak’a ceza olarak 1.4 milyar faizi ile 3,5 milyar dolar sizin basiretsizliğiniz yüzünden ödenecek ve bunun günahını benim milletim vergileri ile ödeyerek çekecek sen önce bunu irdele. Kırmızı Bülten ile aranan terörist başlarından Osman Öcalan TRT’ye röportaj verip Abdullah Öcalan’ın mektubunu okuduğunda ne tepki verdin onu söyle. HDP’li meclis başkanı meclisi yönetirken ne yaptın? HDP’ye hangi eylemi için hangi soru önergesini verdin? Hak ve adalette yana olduğunu savunuyorsun ama bunlara neden değinmiyorsun? Sen bunları bırak Çorum için ne yaptın? Hitit Üniversitesi 114. sıraya gerilemiş, açılacak diye söz verilen hastanenin daha temeli atılamamış. Çorum tarım şehri diyoruz et, soğan ve patates fiyatları almış başını gitmiş. Çorum ithalatta önde ihracatta geri sıralara düşmüş kısacası Çorum’un parası dışarı akıyor” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)