İlimizde ilk kez düzenlenen Kadınlar arası Kurumlar Futsal Turnuvasında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü takımları finale yükseldiler.

Sekiz takımın iki grupta mücadele ettiği Kadırlan futsal turnuvasında gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan yarı final ilk maçında Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları karşılaştı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir futbol sonunda 3-0 galip gelerek finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci yarı final maçında ise Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile Çorum Belediyesi arasındaki maç büyük çekişmeye sahne oldu.

Karşılıklı gollerle geçen maçta Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Çorum Belediyesi’ni 4-2 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

Turnuvada kupalar bu akşam oynanacak maçlarla sahiplerini bulacak.

Bugün saat 19’da Tevfik Kış Spor Salonu’nda yarı final maçını kaybeden iki takım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından saat 20’da ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü takımları turnuvanın ilk şampiyonu olmak için karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa sporculara ise madalyaları verilecek.