Liseli Gençler Futsal’da şampiyon Başöğretmen Anadolu Lisesi oldu.

Final maçında Sungurlu Anadolu Lisesi’ni yenen Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Merkezde beş grupta 21, Sungurlu’da iki grupta 6, Osmancık’ta bir grupta 4 olmak üzere toplam 31 okulun mücadele ettiği grup açları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 16 takım ikinci eleme turuna yükseldi.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Başöğretmen Anadolu Lisesi ve Sungurlu Anadolu Lisesi okulları finale yükseldi.

TOKİ Spor salonunda oynanan final maçında Başöğremen Anadolu Lisesi ilk yarıdaki etkili oyunu ile sonuca gitti.

Maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Başöğretmen Anadolu takımı ikinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koydu ve maçtan 6-1’lik skorla galip ayrılarak şampiyon oldu.

Başöğretmen Anadolu Lisesi ilimizde yapılacak bölge birinciliğinde Çorum’u temsil edecek.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.