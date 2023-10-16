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HARUN AKKAYA

13 Ekim Dünya Afeti Azaltma Günü nedeniyle Çorum'un ilk ISO 9001 kalite sertifikası alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi ve Çorum AFAD personellerinin katılımıyla yapılan tatbikatta deprem sırasında önleyici tedbirlerin nasıl alınacağı, bina içinde mahsur kalanların nasıl tahliye edileceği ve kurtarma operasyonlarının nasıl yürütüleceği de dahil olmak üzere öğrencilere depreme hazırlık konusunda eğitim verildi

Mimar Sinan Anadolu Lisesi Müdürü Kerem Köroğlu, öğretmen ve öğrenciler ile afet farkındalığı eğitimi veren ve tatbikata destek olan AFAD personeline teşekkür etti.