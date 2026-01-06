1. Köyler arası futbol turnuvasında yarı finale yükselen son iki takım Boğabağı ile Elmapınar FK takımları oldu.

12 grupta 48 takımın mücadele ettiği 1. Köyler arası futbol turnuvasında eleme maçlarını kazanan dört takım pazar akşamı Mimar Sinan sahasında yarı finale yükselen son iki takımı belirlemek için karşılaştılar.

Günün ilk maçında Çopraşıhspor ile Elma Pınarı FK takımları karşılaştı. Zaman zaman gerilimin arttığı maçta Elmapınarı FK takımı güçlü rakibini zorlu bir mücadele sonunda 4-2 yenerek yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Bu maçın ardından oynanan son eleme maçında ise Boğabağı Köyü ile Ortaköy Şapinuva takımları karşılaştı. Bu zorlu maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Boğabağı Köyü takımı yarı finale yükselen son takım oldu.

Turnuvada yarı final maçları programı da belli oldu.

11 Ocak pazar günü saat 18’de Elma Pınarı FK takımı ile Ovasarayspor takımları ilk finalisti belirlemek için karşılaşacaklar.

İkinci yarı final maçında ise saat 19.30’da Boğabağı Köyü takımı ile Karacaspor takımları karşılaşacak.

Bu maçları kazanan iki takım 18 Ocak’ta şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük için karşılaşacaklar.