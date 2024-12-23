Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor iki maçlık yenilmezlik serisi yine evinde kaybetti.

Geredespor’a ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Mimar Sinanspor haftayı puansız kapattı.

Geçtiğimiz hafta grup lideri Ereğli deplasmanından bir puanla dönerek moralli olarak Geredespor maçına hazrrlanan Mimar Sinanspor sahaya mutlak galibiyet için çıktı.

Rakibi önünde ilk yarıda topa daha çok sahip olmasına karşın hücumda üretmekte zorlandı. Konuk takım ise kapanarak kontratakla gol aradığı maçın ilk yarısında iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Geredespor korner atışında savunmadan gelen Yunus’un kafa vuruşundan attığı golle konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Geredespor tüm hatları ile kapandı ve Mimar Sinanspor’a boş alan bırakmadı.

Temsilcimiz kapanan rakibi önünde topa sahip olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı.

Son bölümde baskıyı artıran Mimar Sinanspor üçlü hücumhattına döndü bu yarıda 86. dakikada Yusuf ile çaprazdan bulduğu pozisyonda top yan direğin dibinden auta gitti.

Maçtan konuk Geredespor 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi olurken Mimar Sinanspor yenilmezlik serisini yine evinde bitirdi ve haftayı puansız kapattı.