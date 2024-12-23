Çorumlu futbolcu Sefer Kanıtemiz ligin ikinci yarısı için Yozgat Bozokspor ile anlaştı.

1997 Çorum doğumlu Sefer Kanıtemiz Osmancıkgücüspor alt yapısında başladğı futbol hayatında daha sonra Osmancık Belediyespor, Hacettepespor ve Gençlerbirliği kulüplerinde amatör olarak oynadıktan sonra 2018 yılında Erbaaspor’da ilk profesyonel imzayı attı,

ArdındanTepecikspor, Şanlı Urfaspor, Karşıyaka, Uşakspor ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Küçükçekmece Sinopspor takımında forma giydi.

Devre arasında takımı ile ayrılık kararı alan Sefer Kanıtemiz 3. lig 3 grupta mücadele eden Yozgat Belediye Bozakspor ile anlaştı.

Yozgat takımı ligde ilk yarıyı 15 maçta topladığı 17 puanla 11. sırada tamamladı.