Mimar Sinanspor grubun namağlup lideri Karadeniz Ereğlispor deplasmanından 1-1’lik ve bir puanla dönmeyi başardı.

Temsilcimiz grubun şampiyonluk adayı Karadeniz Ereğilispor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında yediği golle maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Ligde12 maçta 11 galibiyet ve bir beraberlik alan Karadeniz Ereğlispor karşısında maçta önce beklenmedik şekilde önde baskı yaparak başladı ve rakibini hataya zorladı.

Maçın 21. dakikasında böyle bir baskıda kaptığı topta kale sahası içinde Serkan topu boş kaleye göndermek isterken rakibi tarafından düşürüldü maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı Serkan kullandı ve tohu Ereğli ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda rakip savunmayı baskısı ile hataya zorlayan Mimar Sinanspor 36. dakikada Bora rakip kaleye yöneldiği anda sarı kartı olan rakibi tarafından düşürüldü maçın hakemi ikinci sarı kartı çıkarmayınca temsilcimizin yedek kulübesi hakeme büyük tepki gösterdi.

Maçın ilk yarının kalan bölümünde Mimar Sinan rakibine gol izni vermedi ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya ise ev sahibi takım baskılı başladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası üzerinden gelişine sert vurdu topu köşeden Mimar Sinan ağlarına göndererek skoru 1-1 yaptı.

Beraberlik golünden sonra orta alanı kapatarak rakibe boş alan bırakmayan Mimar Sinanspor ani ataklarla ikinci golü aradı.

Bora ile iki kez girdiği pozisyondan yararlanamayan temsilcimiz güçlü rakibinin şişirme toplarına savunmada başarılı müdaheleleri ile izin vermedi ve sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.