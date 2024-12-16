Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor grubun iddialı takımlarından Bordu Mavi61 takımına evinde 3-0 yenildi.

Ligde iddiasını kaybettikten sonra alt yapısından yetişen genç oyuncuları ile ligde devam kararı alan Osmancık Belediyespor dün evinde konuk ettiği Bordo Mavi61 takımı önünde savunmada iyi bir mücadele ortaya koyarken hücumda ise güçlü rakibi önünde fazla etkili olamadı.

İlk seti 25-16 kazanan Bordo Mavi önünde Osmancık Belediyespor ikinci sette ise daha çok mücadele etti ve bu seti 25-19 kaybetti.

Üçüncü sette ise konuk takım maça ağırlığını koydu ve erken bulduğu sayılarla temsilcimizin direncini erken kırdı ve bu seti 25-12 maçı da 3-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Osmancık Belediyespor ise ligin kalan haftalarında alt yapısından yetişen genç sporcuların tecrübe kazanması için güzel bir prova yaptı.