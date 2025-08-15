Mimar Sinanspor’dan Futbol Federasyonunun yeni sezon lisans ücretlerine tepti. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada filiz lisans ve vize ücretlerine yapılan yüksek zamma tepki göstererek ‘Cumhurbaşkanından amatörlerin sesine kulak vererek bu fiyat artışını geri çektirmesini istedi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Amatör futbola yıllarını vermiş bizler, gelir kaynağı olmayan ve kısıtlı imkânlarla ayakta duran kulüplerimizin önümüzdeki sezonu daha büyük sıkıntılarla karşılamasından endişe ediyoruz.

Özellikle Vize ve Filiz Lisans ücretleri, liglere katılım için en büyük engellerden biri hâline gelmiştir. Bu sebeple, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu konuda adım atmasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da amatör futbolun sesine kulak vereceğini ümit ediyoruz.

Tamamen gönüllülük ve fedakârlıkla ayakta duran kulüplerimizin yükünü hafifletecek bu düzenlemenin yapılması, binlerce gencimizin spordan kopmasını engelleyecektir. Beklentimiz; bu maddi yükün ortadan kaldırılması ve amatör camiaya umut olacak güzel haberlerin en kısa sürede duyurulmasıdır’ derildi.