Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor 25. hafta maçında bugün evinde grupta zirve mücadelesi veren Çubukspor Futbol AŞ ile zorlu bir maça çıkacak.

Ligde son 11 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan ve son haftalarda korkulu rüya görmemek için puana ihtiyacı olan Mimar Sinanspor bugün saat 14’de Mimar Sinan sahasında grubun iddialı takımlarından Çubukspor ile karşılaşacak.

Yeşil beyazlı takım ligde kötü gidişe son vermek böyle kritik bir maçı kazanarak ligin kalan haftalarına moralli girmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Çilimli Belediyespor deplasmanında oldukça zorlu bir mücadeleden çıkan Mimar Sinanspor’da sakatlığı devam eden kaptan Batuhan Demirel ile Çilimli maçında kırmızı kart gören Adem ve Emirhan bugünki maçta forma giyemeyecek.

Çubukspor takımı ise ligin ikinci yarısındaki büyük çıkışı ile ikinci sıraya kadar yükselen sarı lacivertli takım son maçında sahasında ilk iki mücadelesi veren Keçiören Belediyesi Bağlumspor önünde 2-0 galip gelerek yerini sağlama aldı.

Çubukspor takımı Mimar Sinanspor maçına tam kadro çıkacak.

Çubukspor ligde son mağlubiyetini 27 Ekim’de Eflanispor deplasmanında 2-1’lik skorla aldı.

O tarihten buyana oynadığı 20 maçta dört beraberlik alan diğer 16 maçından galibiyet ile ayrılan sarı lacivetli takım bu seriyi Çorum’da devam ettirmek istiyor.

Hakem Sakarya’dan

Bugün Mimar Sinanspor ile Çubukspor takımları arasındaki maçı Sakarya bölgesi hakemi Bedirhan Gökdemir yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Kocaelinden Ümit Ateş ve Sakarya’dan Ayhan Buğra Eroğlu. Maçın dördüncü hakemi Alperen İnanır. Maçta gözlemci olarak ise Ramazan Muslu görev yapacak.