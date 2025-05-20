Mimar Sinanspor U 18 takımı Türkiye Şampiyonası için bugün İzmir’e gidiyor.

Yeşil Beyazlılar bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladılar. Son çalışmayı kulüp başkanı Alper Zahir ve Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere ve ve yönetim kurulu üyeleri de izlediler.

Çalışmanın ardından Kulüp Başkanı Alper Zahir teknik heyet ve futbolculara hayırlı yolculuklar maçlarda ise başarılar diledi. Zahir kulüp tarihinde ilk kez Çorum futbolunda ise uzun yıllardır çıkılamayan final etabında mücadele etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek ‘Grup ve yarı final maçlarındaki performansınız ve mücadeleniz ile gücünüzü ortaya koydunuz. Şimdi önümüzdeki iki maçlık en zor iki karşılaşmaya çıkacaksınız. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Görevinizi başarı ile yerine getirdiniz inanıyorum ki İzmir’de de şampiyonluk kupası için ellerinden gelen mücadeleyi vereceksiniz’ dedi.

Mimar Sinanspor kulübü bugün İzmir’e hareket edecek. İki gün İzmir’de bu zorlu maçlara hazırlanacak olan temsilcimizin rakipleri Yeni Mersin İdman Yurdu, Bursa Araba Yatağıspor ve İstanbulspor Kartalspor mücadele edecek. Kura ile takımlar eşleşecek ve yarı finalde karşılaşacak kazanan takımlar final kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar.