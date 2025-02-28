Mimar Sinanspor kulübünden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyareti.

Gençlik Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir, As Başkan Batuhan Eray, Genel Kaptan İbrahim Kürşat Yılmaz, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ile Teknik Direktör Hüseyin Eğer ile birlikte Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular ve kulüp forması ile kaşkolu hediye ettiler.

Ziyaret sırasında Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a destekleri için teekkür etti. İl Müdürü Demirkıran da Mimar Sinanspor’un futbol alt yapısında çok önemli bir görev üstlendiğini ve BAL’da Çorum’u temsil ettiğini belirterek bu başanılı çalışmalarının devamını diledi ve ellerinden gelen desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi.