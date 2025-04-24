Merzifon’da bugün başlayacak U 18 grup birinciliğinde Mimar Sinanspor zorlu gruba düştü.

Altı takımlı grup birinciliğine Karabük temsilcisi gelmeyince beş takımla oynanacak. Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde gruplar belirlendi.

Çekilen kura sonucunda Mimar Sinanspor B grubunda Samsun Türk Telekom ve Trabzon Söğütlüspor ile yer alırken A grubunda ise 1926 Bulancakspor ve Sivasgücü Belediyespor takımları yer aldı.

Merzifon sentetik sahada bugün saat 13’de ilk maçta A grubunda Bulancakspor- Sivasgücü Belediyespor takımları karşılaşacak.

Bu iki takım cumartesi günü bir kez daha karşılaşacak ve finale yükselen takım belli olacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ise bugün saat 16’da ilk maçta Samsun Türk Telekom ile karşılaşacak. Mimar Sinan bugünki maçı kazanması halinde yarını bay geçecek cumartesi Trabzon Sögütlüspor ile finale yükselmek için karşılaşacak. Kaybetmesi halinde ise yarın Söğütlüspor ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.