Mimar Sinanspor 1. Amatör Küme’de mücadele edecek kadrosuna dört tecrübeli yeni ismi kattı.

Kulüp Genel Kaptanı Batuhan Eray yaptıkları görüşmeler sonunda amatör futbolun üç tecrübeli isli Gökhan Ölçek, Tuğrulhan Türkeş, Furkan Çalışer ve Ceyhun Der ile anlaşma sağlandı.

Batuhan Eray, Mimar Sinan’da her transferin imza olmadığını bir inancın bir hedefin ve bir davanın parçası olmayı kabul etmek olduğunu belirterek ‘Anlaştıkları bu dört futbolcunun sadece birer futbolcu değil sahada teriyle yüreğiyle ve ahlakıyla mücadele edecek dava arkadaşı. Bizim için forma sadece bir renk değildir. Yeşil siyah ve beyazın anlamı dürüstlür mücadele ve birliktir. Bu armanın altında oynayan her futbolcu gençlere örnek olma sorumluluğunu taşır. Yeni sezonda hedefimiz değerleriyle kazanan bir kulüp olmak’ dedi.