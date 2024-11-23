Okullararası B Gençler Serbest Güreş İl Birinciliği’nde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliği müsabakalarına 46 öğrenci minderde mücadele etti.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcularının başarılı bir performans gösterdiği il birinciliği müsabakaları sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

41-45 kilo: 1.Muhittin Karaca (İskilip MTAL), 2.Y.Emre Yalçın (Şehit Erol Olçok AİHL), 3.Emirhan Karabıyık (Şehit Mustafa Solak AİHL).48 kilo: 1.Y.Berat Aktaş (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Y.Eren Koçak (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. Mustafa Sert (İskilip AL), 3.Mehmet Doğru (Şehit Mustafa Solak AİHL).51 kilo:1. M.Ali Poyraz (Eti AL), 2. B.Veli Körpeş (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.H.Hüseyin Sert (İskilip İHL), 3.Akın Öz (Şehit Mustafa Solak AİHL).55 kilo: 1.Ayberk Uzun (Spor Lisesi), 2.Taha Taşcı (Mecitözü İHL), 3.Yağız Efe Çelik (Osmancık MTAL). 60 kilo: 1.Necati Bozkurt (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Samet Aslan (Çorum İHL), 3.Emirhan Gül(Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. H. Caner Filiz (İskilip İHL).65 kilo: 1.Ragıp Acı (Osmancık MTAL), 2. C.Efe Türk (Eti AL), 3.Erdem Topal (İskilip İHL), 3.Batuhan Özkaya (Fatih AL).71 kilo: 1.Bedirhan Kınıklı (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.T. Mert Özboyacı (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.Hamza Çiçek (Şehit Erol Olçok AİHL), 3. O.Emir Şimşek (Şehit Erol Olçok AİHL).80 kilo: 1.M.Efe Koca (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Yusuf Alp Arslan (İskilip İHL), 3.Furkan Yavuz (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.Batuhan Taşkaldıran (Şehit Erol Olçok AİHL).92 kilo: 1.Mümin Korucu (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.M.Anıl Kara (Osmancık MTAL), 3.Mustafa Koca (Fatih AL), 3.M.Süleyman Kalender (Şehit Mustafa Solak AİHL).110 kilo: 1.M.Yasir Metin (Şehit Mustafa Solak AİHL).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.