Macaristan’da yapılan Uluslararası 1stt Multı Alarm Youth İnternational 2025 turnuvasında milli takımda görev yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı sporcuları üç şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

14-16 Mart tarihleri arasında Macaristan’ın Pecs şehrinde düzenlenen turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları tek erkekler, tek kadınlar ve karışık çiftlerde turnuvayı üç altın madalya ile tamamladılar.

Tek erkeklerde Kıvanç Gökgöz, tek kadınlarda Yağmur Koçak ve karışık çiftlerde ise Çağan Boyar ve Yağmur Koçak şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyan, Osmancık ve Çorum’un yetenekli sporcularının bu büyük organizede üstün performans sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kulüpleri, illeri ve ilçeleri adına tarihi başarı elde ettiklerini belirten Barış Boyar ‘Sadece sporcularımızın değil Osmancık ve Çorum’un spor alt yapısının antrenörlerinin ve kendilerine destek olan herkesin ortak gururu olduğunu belirterek ‘Kulübümüz yıllardır sporcularımıza disiplinli bir eğitim sunarak onları uluslararasıalanda başarıya taşıyan bir ekol haline geldi.

Badminton branşında yerelden çıkıp Avrupa sahnesine uzanan sporcularımız Osmancık’ın Çorum’un ve Türkiye’nin adını bir kez daha duyurmuşlardır. Bu başarı Osmancık’ta ve Çorum’da spora verilen emeğin ve yatırımların karşılığını aldığımızın en büyük göstergesidir.

Badminton’da elde edilen bu zafer bizlere daha büyük hedeflere ulaşmak için ilham verirken gelecek nesiller içinde de güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır. Osmancık’ın Çorum’un ve Türkiye'nin ismini en yükseğe taşıyan sporcularımızı yürekten kutluyorum.

Hem kulüp hem de milli takım antrenörümüz Eren Murat Güngör başta olmak üzere sporcularımıza destek olan tüm teknik ekibe ve organizasyona katılım sağlayabilmemiz için canla başla çalışan federasyon çalışanları ve yönetimine teşekkür ediyorum.

Çalışmalarımıza daime destek veren ve sporcularımızın her zaman yanında olan sahip çıkan, Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamımız Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan ve Milli Eğitim İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür ediyorum’ dedi.