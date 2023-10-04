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SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin çocukları İbrahim bebek için süre azalıyor.

Valilik izninin bitmesine 3 ay kaldı. Kampanyada ise %48’e ulaşıldı. Çorumlu ailenin çocuğu olan minik İbrahim desteklerinizi bekliyor. İbrahim Çalış 03 Ocak 2022 doğumlu ve SMA ölümcül kas hastası.

Minik İbrahim’in babası Mansur Çalış bugüne kadar destek olan tüm Çorumlulara teşekkür ederek, “İbrahim'in ilk valilik izninin bitmesine son 3 ay kaldı. Her geçen takvim yaprağı İbrahim’den bir kas kaybı götürüyor. 26 bin kişinin 1000 TL’si ile kampanyamız bugün bitebilir. Saygıdeğer hemşerilerime de bugüne kadar yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Minik İbrahim’e SMS ile destek olmak için tüm operatörlerden İbrahim yaz 6264’e gönder.

Valilik onaylı İBAN bilgileri ise şunlar: “TL IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01, $ IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02, € IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03, ZİRAAT BANKASI, SWİFT KODU: TCZBTR2A, ALICI: İBRAHİM ÇALIŞ, Açıklama: İboş Yaşasın”