U 11 Serbest Güreş il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.
Geleceğin pehlivanları olma yolunda ilk adımlarını atan minik pehlivanlar il birinciliği için Adil Candemir Spor Salonu’nda mindere çıktılar.
10 sıklette 30 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar: 26-30 KG: 1. M. Enes Çıtak, 2. Eymen Ege Yalçın, 3. Abdullah Celep, 4. Mustafa Sokuoğlu , 34 KG, 1. Yunus B. Yılmaz, 2. Ege Demirel, 3. Mert Araz, 4. Mustafa Kumkayır. 38 KG: 1. Fatih Çınar Cüce, 2. İsa Eren Yıldırım, 3. Berat Eren, 4. T. Eymen Danışkan. 41 KG: 1. Rüzgar Sevencen, 44 KG: 1. Samet Özcenik, 48 KG: 1. Metehan Altuntaş, 2. Görkem Kocamanoğlu, 3. Görkem Sarısakaoğlu, 52 KG: 1. Berkay Gözübüyük, 2. Ahmet Erdem, 57 KG: 1. Alperen Atak, 2. Ahmet Çınar Bıdık 62 KG: 1. T. Ediz Çelik, 2. Aykut Sarısakaoğlu, 68 KG: 1. K. Mert Uzunkaya.