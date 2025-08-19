Tokat Almus Çatak Yaylası minikler Karakucak Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular kazandıkları yedi madalya ile takım halinde ikincilik kupasının sahibi oldu.

Pazar günü yapılan ve Türkiye’nin bir çok ilinden minik pehlivanların katıldığı Karakucak Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve dört bronz toplam altı madalya kazandılar. Çorumlu pehlivanlardan Osman Efe Yıldırım 70 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı. 30 kiloda Abdullah Kerim Yıldırım final maçını kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

40 kiloda Arif Çeker, 50 kiloda Abdulhamit Çeker, 55 kiloda Enes Kalender, 85 kiloda Veysi Yaman ve aynı sıklette Eymen Efe Yalçın ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Çorumlu minik pehlivanların bu dereceleri ile Çorum takım halinde ikincilik kupasının sahibi oldu.