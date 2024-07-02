Minik Erkekler Taekvondo İl birinciliği hafta sonunda Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı. İki gün süren ve kızlarda 79 ve erkeklerde 45 sporcunun mücadele ettiği il birinciği sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar.

ERKEKLER: 27 kilo: 1.Berkay Bektaş, 2.M.İsa Kahraman, 3.Mustafa Ören, 4.Rüzgar Efe Özcan.30 kilo: 1.Enes Yücedağ, 2.Y.Efe Ciğerci, 3.Yusuf Çetin, 4.Y.Emre Şimşek.33 kilo: 1.H.Ahmet Alıç, 2.Turgay Öztürk, 3.Talha Elvan Çelen, 4.E.Buğra Ateş.36 kilo: 1.Yusuf Topçu, 2.Y.Tosun Dedeoğlu, 3.Y.Kamil Karaaslkan, 4.Tahir Bera Kılıç.40 kilo: 1.K.Talha Arslan, 2.E.Talha Ünlüeloğlu.45 kilo: 1.Doğukan Tuğra Ergin, 2.Göktuğ Garip, 3.Talha Ömer Şen.50 kilo: 1.Burak Kantar, 2.Uygar Çürük.57 kilo: 1.Vahit Bardakçı, 2.Ahmet Saim Özbeydemir, 3.Ali Yağız Tanrısever.

KIZLAR: 27 kilo: 1.Elif Beren Ayak, 2.Erva Karaoğlan, 3.Nisanur Dölcü, 4.Başak Arıcı.30 kilo: 1.Asuman Aksoy, 2.Ravzagül Çalış, 3.Elif Umutlu, 4.Duru Yaşlak.33 kilo: 1.Ecrin Buğlem Geldi, 2. Ceylin Naz Kahraman, 3.Ümmügülsüm Hoş, 4.Zeynep Koç.36 kilo: 1.Merve Tuana Şentürk, 2.Beren Demiral, 3.Damla Güleç, 4.Sinem Temiz.40 kilo: 1.Türkan Belinay Eroltay, 2.Gülbeniz Berra Atan, 3.Ecrin Mantar, 4.Eslem Elif Uyan.45 kilo: 1.Şura Eker, 2.Feyza Kazancı, 3.Berra Aydemir, 4.Melek Şenol.50 kilo: 1.Reyyan Rana Çalışkan, 2.İrem Gürgül, 3.Gökçe Kaya, 4.Zeynep Kazak.57 kilo: 1.Sena Özden, 2.Yağmur Hardal, 3.Melek İkra Şeker, 4.Evrim Karakuloğlu.+57 kilo: 1.Ayşegül Keleş, 2.Elif Eğribey, 3.Ecrin Yazkan, 4.Mehlika Sena Aşkın.

İl birinciliği sonunda sıkletlerinde birinci olanlar 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.