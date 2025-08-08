Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları futbol turnuvasında miniklerde Hicret yıldızlarda ise Fetih Gençlik takımları şampiyonluğu kazandı.

Sekiz takımın mücadele ettiği minikler kategorisinde eleme maçlarını kazanan Hicret ile Erol Olçok takımları finale yükseldi. Final maçında zorlu geçen mücadeleyi penaltı atışları sonunda 4-2 kazanan Hicret takımı şampiyonluğu kazanırken Erol Olçok ise ikinci oldu. Fetih Gençlik takımı üçüncülük kupasını kazanırken Bedir takımı ise dördüncü oldu.

11 takımın mücadele ettiği yıldızlar kategorisinde ise eleme maçlarını kazanan Fetih Gençlik ile Köroğlu takımları finalde karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta rakibini 2-1 yenen Fetih Gençlik takımı birincilik kupasını kazanırken Köroğlu ise ikinci oldu.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet’i 2-1 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçların ardından düzenlenen kupa törenine İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile müftü yardımcıları davetiler ve sporcu velileri katıldılar.

Minikler ve yıldızlar kategorisinde dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları davetliler tarafından verildi.