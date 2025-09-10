Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kulüplerarası Minikler ve Mini Minikler Futbol Turnuvası, İtfaiye Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Turnuva, minik sporcuların sergilediği yüksek performans ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle büyük coşkuya sahne oldu.

Bu yılki turnuvada, Minikler kategorisinde 18 takımda 360 sporcu, Mini Minikler kategorisinde ise 15 takımda 300 sporcu mücadele etti.

Çorum’un farklı amatör spor kulüplerinden turnuvaya katılan genç yetenekler, centilmence sergiledikleri performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kupa ve Madalyalar Sahiplerini Buldu

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, sporcu velileri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Ayrıca Çorum FK futbolcuları Atakan Cangöz ve Kerem Kalafat da törene katılarak minik sporculara destek verdi.

Minikler kategorisinde şampiyonluğu ARCA Çorum FK kazanırken, Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü ikinci, Vefa Spor Kulübü üçüncü, Fetih Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Mini Minikler kategorisinde ise Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü birincilik elde etti.

Hattuşa Gençlik Spor Kulübü ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü Vefa Spor Kulübü, dördüncülüğü ise ARCA Çorum FK kazandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, protokol üyeleri ve Çorum FK oyuncuları tarafından takdim edildi.