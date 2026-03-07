Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mobilya sektöründe sigortalı sayısını koruyan imalatçı işletmelere kişi başı 3.500 TL destek verileceğini açıklaması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Erdal, 3.500 TL desteğin yanı sıra ayrıca KOBİ statüsünde olan işletmelere 50 milyon TL’ye kadar da finansman desteği sağlanacak olmasının çok yerinde ve olumlu karşıladıklarını belirterek, “Bu tür desteklerin sektörümüze fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

İŞKUR tarafından verilen bu desteklerin amacına ulaşması için hizmet ve perakende sektörlerine de aynı şartlarda verilmesini talep eden Erdal, “Bilindiği gibi mobilya sektöründe 2025 yılında yüzde 20 istihdam kaybı yaşadık. Kapasite kullanım oranında da düşüş yaşandı. Enflasyon ve faizlerde düşüş yaşanmazsa 2026 da daha kötü bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdal, sektör temsilcileri olarak özellikle ikinci çeyrekte verilecek desteklerle toparlanma yaşanabileceğini dile getirerek, “Bu desteklerin bir an önce verilerek işletmelerimizin ayakta kalmasını istiyoruz. Arzumuz ve isteğimiz bu yöndedir” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)