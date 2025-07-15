Çorum’un Morsümbül Köyü’nde Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve protokol üyeleri katıldı.

Manevi atmosferiyle dikkat çeken Erkan Türbesi’nde gerçekleşen programda, vatandaşlarla aynı sofrada buluşan protokol üyeleri, aşurenin birliğin ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, “Bu güzel günde paylaştığımız aşureler, birlik ve beraberliğimizin en tatlı simgesi oldu” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise,“Morsümbül Köyümüzün manevi değeri büyük Erkan Türbesi’nde gerçekleştirilen Aşure Günü Programına, kıymetli Muhtarımız Muharrem Çalışkan'ın nazik davetiyle katılım sağladık. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure, farklı lezzetlerin aynı kazanda kaynaşıp huzurla sunulduğu bir gelenektir. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kadim kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı günde, gönüller bir oldu, dualar ortaklaştı” ifadelerine yer verdi.